В Кремле пройдет церемония вручения госпремий

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В День России в Большом Кремлевском дворце состоится торжественная церемония вручения государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности за 2024 год, сообщает пресс-службу Кремля в среду.

В сообщении говорится, что президент РФ Владимир Путин также вручит золотые медали "Герой Труда Российской Федерации" за выдающиеся достижения в труде.

"В этот же день Пут‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ин встретится с участниками образовательной программы "Время героев". Она реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж" по поручению президента", - добавили в пресс-службе.

"Целью программы является подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти", - говорится в сообщении.