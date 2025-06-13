Правительство выделило свыше 2 млрд руб. на поддержку комплекса "Новый Херсонес"
Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Правительство России выделило более 2 млрд рублей из резервного фонда и федерального бюджета на обеспечение работы музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе, соответствующая информация опубликована на сайте кабмина.
Как отмечается, средства будут направлены на компенсацию расходов комплекса в 2024 году, а также на финансирование его деятельности в 2025 году. В частности, речь идет о затратах на подготовку и создание новых экспозиций, приобретение оборудования для экспозиционных пространств и обеспечение безопасности.
Решение о выделении финансирования было принято на заседании правительства 9 июня.
Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" был возведен в Севастополе по поручению президента.
Комплекс включает Свято-Владимирский собор, три музея, посвященные христианству, античности и Византии, Крыму и Новороссии, а также амфитеатр под открытым небом, тематические парки и усадьбы.
С момента открытия "Нового Херсонеса" его содержание и эксплуатация осуществляются за счет средств благотворительного фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история".