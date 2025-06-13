Правительство выделило свыше 2 млрд руб. на поддержку комплекса "Новый Херсонес"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Правительство России выделило более 2 млрд рублей из резервного фонда и федерального бюджета на обеспечение работы музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе, соответствующая информация опубликована на сайте кабмина.

Как отмечается, средства будут направлены на компенсацию расходов комплекса в 2024 году, а также на финансирование его деятельности в 2025 году. В частности, речь идет о затратах на подготовку и создание новых экспозиций, приобретение оборудования для экспозиционных пространств и обеспечение без‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​опасности.

Решение о выделении финансирования было принято на заседании правительства 9 июня.