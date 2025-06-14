Кабмин утвердил порядок единовременных выплат ополченцам ДНР и ЛНР с инвалидностью

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ определило порядок назначения единовременных выплат ополченцам ДНР и ЛНР, получившим инвалидность, говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте кабинета министров.

"Согласно указу президента, имеющие инвалидность I группы получат единовременную выплату в размере 6,05 млн рубл‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ей, II группы - 5,2 млн рублей, III группы - 4,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что речь идет о людях, принимавших участие в боевых действиях в составе вооруженных сил ДНР, народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов этих республик с 11 мая 2014 года и ставших в связи с этим инвалидами.