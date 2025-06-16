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Подводная лодка "Калуга" вернулась на базу после выполнения задач дальнего похода

Подводная лодка "Калуга" вернулась на базу после выполнения задач дальнего похода
Фото: пресс-служба Северного флота

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Дизель-электрическая подводная лодка "Калуга" прибыла на базу Кольской флотилии после выполнения задач дальнего похода, сообщили в пресс-службе Северного флота в понедельник.

"Экипаж корабля под командованием капитана 2 ранга Виталия Попова успешно выполнил все поставленные задачи дальнего похода. По докладу командира подводной лодки материальная часть исправна, личный состав здоров, после пополнения запасов и кратковременного отдыха готов к новым походам", - говорится в сообщении.

По словам военных, экипаж встречали начальник штаба Северного флота Эдуард Михайлов, представители командования Кольской флотилии разнородных сил и семьи членов экипажа.

В пресс-службе сообщили, что Михайлов принял доклад ком‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​андира корабля, поздравил подводников с возвращением на базу. "В сложное время силы флота продолжают выполнять мероприятия стратегического сдерживания, участвуют в специальной военной операции", - сказал начальник штаба Северного флота.

"Дизель-электрические подводные лодки имеют большой потенциал и способны выполнять специальные задачи, как в ближней, так и в дальней морской зоне", - заявил Михайлов, чьи слова приведены в сообщении.

По официальной информации, дизель-электрическая подлодка "Калуга" (проект 877 "Палтус", он же "Варшавянка") была построена по проекту ЦКБ МТ "Рубин" и введена в состав ВМФ в 1989 году. Полное водоизмещение превышает 3 тыс. т. На вооружении лодки имеется шесть 533-мм торпедных аппаратов.

Калуга ВМФ Северный флот
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