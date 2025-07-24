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ТОФ сообщил о тренировке по обороне пунктов базирования в рамках оперативного учения

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Тихоокеанский флот (ТОФ) отработал оборону основных пунктов базирования кораблей в Приморском и Камчатском краях в рамках оперативного учения ВМФ России "Июльский шторм".

"Военнослужащие подразделений противодиверсионных сил и средств на катерах "Грачонок" во взаимодействии с катерами пограничных управлений ФСБ России по Приморскому и Камчатскому регионам вышли на маршруты патрулирования в назначенных прибрежных районах, где провели практические тренировки по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в пресс-службе ТОФ в четверг.

По её данным, на входе в пролив Босфор Восточный (вблизи Владивостока) дозорные катера обнаружили морские дроны "противника", которые направлялись в сторону Русского моста. "С аэродромов незамедлительно были подняты вертолеты Ми-8 и Ка-27ПС с группами антитеррора, которые огнем из стрелкового оружия обездвижили безэкипажный катер", - сообщили в ТОФ.

По информации пресс-службы, несколько ударных FPV-дронов, которые поднялись в воздух с борта одного из кораблей, поразили остальные безэкипажные катера.

Как сообщало Минобороны РФ, учение "Июльский шторм" ВМФ России проходит в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей с 23 по 27 июля. В маневрах задействованы более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тыс. военнослужащих сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

ВМФ РФ Босфор Владивосток Восточный
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