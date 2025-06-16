Выборы губернатора ЕАО будут проходить три дня

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Еврейской автономной области приняла решение о проведении многодневного голосования на выборах в сентябре этого года, сообщает облизбирком в своем телеграм-канале.

"Голосование будет проходить в течение трех дней - 12, 13 и 14 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что депутаты Зако‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​нодательного Собрания ЕАО утвердили дату выборов губернатора региона в Единый день голосования - 14 сентября 2025 года.

Указом президента РФ от 5 ноября 2024 года временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области назначена Мария Костюк. Ранее она занимала должность начальника управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества".