Богданов обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с вице-президентом Палестины

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в ходе телефонного разговора ситуацию на Ближнем Востоке на фоне ирано-израильского конфликта с вице-президентом государства Палестина, заместителем председателя Исполкома Организации освобождения Палестины, членом ЦК ФАТХ Хусейном Шейхом, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе беседы была обсуждена складывающаяся на Ближнем Востоке кризисная военно-политическая ситуация, грозящая непредсказуемыми последствиями, в результате силовой акции Израиля против Ирана 13 июня", - подчеркивается в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади подчеркнули, что "при этом особое внимание было уделено взрывоопасной обстановке на Западном берегу р. Иордан в контексте израильских нелегитимных мер по ограничению деятельности Палестинской национальной администрации".