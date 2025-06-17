Кобзев первым выдвинулся кандидатом на выборах губернатора Иркутской области

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во вторник представил в областную избирательную комиссию документы о выдвижении в качестве кандидата на выборах главы региона, сообщает пресс-служба регионального избиркома.

"Члены рабочей группы при облизбиркоме выдали Игорю Кобзеву подтверждение в получении пакета документов и разрешение на открытие специального избирательного счета", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что Кобзев первым подал документы для выдвижения.

Избирательная кампания стартовала 14 июня.

Согласно постановлению Законодательного собрания области, кандидат в губернаторы должен представить в поддержку выдвижения 239 подписей депутатов представительных органов и глав муниципалитетов, из них не менее 40 должны быть от депутатов и глав муниципальных районов, городских и муниципальных округов. Кроме того, подписи должны быть собраны от депутатов и глав не менее чем из 32 муниципальных районов, городских и муниципальных округов региона.

Ранее сообщалось, что во вторник региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло Кобзева кандидатом на выборах губернатора Иркутской области.

Предстоящие выборы главы региона назначены на 14 сентября.

Предыдущие выборы губернатора области прошли 11-13 сентября 2020 года, они были досрочными в связи с отставкой по собственному желанию с этого поста в декабре 2019 года Сергея Левченко. Тогда победу на выборах одержал самовыдвиженец Игорь Кобзев.

В ноябре 2021 года Кобзев вступил в ряды партии "Единая Россия", а в январе 2022 года возглавил ее отделение в регионе.