Электрокары и машины на газе наделили приоритетом при госзакупках в РФ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ установило приоритет транспорта на альтернативных видах топлива перед автомобилями на бензине и дизельном топливе при госзакупках.

Как сообщила пресс-служба кабмина, для этого были утверждены поправки в отдельные постановления, которые определяют, какие товары и с какими характеристиками могут приобретать госзаказчики.

В частности, теперь при госзакупках они должны преимущественно приобретать автомобильную технику, работающую на газомоторном топливе, и электромобили вместо автотранспортных средств, работающих на традиционных вида‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​х топлива - ДТ и бензине.

"Приобретать бензиновые или дизельные машины допускается в исключительном случае - при обосновании невозможности закупки автомобилей на альтернативных видах топлива, например, в связи с отсутствием на территории планируемой эксплуатации закупаемых автомобилей газозаправочной инфраструктуры и зарядной инфраструктуры для электротранспорта", - говорится в пресс-релизе кабмина.

Решение будет способствовать улучшению экологии и позволит поддержать отечественные предприятия, производящие экологичный транспорт, считают в правительстве.



