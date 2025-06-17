Дума запретила банкам открывать счета несовершеннолетним без согласия родителей

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и в третьем чтениях закон о запрете на открытие счетов для подростков в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов.

Поправки внесены в закон "О банках и банковской деятельности", корреспондирующие поправки вносятся также в Гражданский кодекс (ГК) РФ.

В пояснительной записке отмечается, что ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям при заключении договора банковского счета с лицами в возрасте от 14 до 18 лет запрашивать у несовершеннолетних письменные согласия их законных представителей. Несмотря на это, кредитными организациями используется практика открытия счетов несовершеннолетним без письменного согласия их законных представителей. Обосновывается такой порядок открытия банковских счетов тем, что при открытии счета применяются правила о договоре банковского вклада.

"В такой ситуации, по мнению кредитных организаций, выдача дебетовых карт несовершеннолетним не требует письменного согласия их законных представителей", - говорится в записке. Однако в правоприменительной практике зачастую встречаются противоправные случаи с использованием дебетовых банковских карт, полученных несовершеннолетними без согласия их законных представителей, указывается в документе.

Принятие закона позволит "предотвратить совершение в отношении несовершеннолетних противоправных действий с использованием их банковских счетов, а несовершеннолетним в возрасте от 14 лет после своего трудоустройства в полной мере реализовывать свои трудовые права, в том числе право на получение заработка на банковском счете", отмечается в пояснительной записке.

В законе прописывается, что согласие родителя не будет требоваться при открытии банковского счета подростками, которые приобрели дееспособность в полном объеме в случае вступления в брак или эмансипации.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя закон, написал в своем телеграм-канале, что, по оценкам экспертов, ежегодно объем выдачи карт подросткам до 14 лет увеличивается на 20-25%; "в 2023 году клиентами банков в возрасте до 18 лет были 2 миллиона человек".

"Преступники входят в доверие к подросткам и подталкивают их к оформлению дебетовых карт, которые в дальнейшем могут использоваться в том числе для обналичивания средств обманутых граждан, когда за небольшое вознаграждение в несколько тысяч рублей через карту несовершеннолетнего проводят миллионы. Родители обо всех этих финансовых операциях, как правило, не знают", - написал председатель Госдумы.

По его словам, "в таких ситуациях дети неосознанно становятся соучастниками преступлений - их называют "дропперы". Володин считает, что предлагаемые законопроектом меры позволят предотвратить вовлечение детей в противоправную деятельность, а также обезопасят их от необдуманных поступков.

Закон инициирован в марте 2024 года депутатами от "Единой России" Сергеем Неверовым и Натальей Костенко.