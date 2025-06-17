Украинец получил 20 лет колонии в РФ за подготовку взрыва военной комендатуры

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным в подготовке теракта гражданина Украины, жителя Запорожской области Дмитрия Цыплякова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Установлено, что Цыпляков получил задание совершить теракт путем подрыва СВУ (самодельное взрывное устройство - ИФ) в здании военной комендатуры города Васильевка Запорожской области. 16 августа он забрал из тайника взрывчатое вещество и электродетонаторы. Сразу после этого он был задержан, поэтому не смог довести свой умысел до конца", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Цыпляко‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​в действовал по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. От них же он и получил инструкции по изготовлению СВУ, а также координаты объекта, где должен был быть совершен теракт.

Приговор вынесен по ч. 2 ст. 205.4 (Участие в деятельности террористического сообщества), ч. 1 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 205 (Подготовка теракта), ст. 205. 3 (Прохождение обучения ведению террористической деятельности) и по ч .4 ст. 222.1 УК РФ (Незаконный оборот взрывчатых веществ). Цыпляков приговорен к 20 годам колонии строгого режима.