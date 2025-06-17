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Что произошло за день: вторник, 17 июня

Ситуация в связи с конфликтом Израиля и Ирана, планы Владимира Путина в рамках ПМЭФ, взыскание аэропорта "Домодедово" в доход государства

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Иране заявили об ударе по штабу военной разведки Израиля и центру планирования операций разведслужбы "Моссад". В свою очередь в Армии обороны Израиля заявили о ликвидации командующего центра управления в чрезвычайных ситуациях "Хатам аль-Анбия" Вооруженных сил Ирана Али Шадмани.

- Трамп заявил, что США получили полный контроль над иранским воздушным пространством, и потребовал безоговорочной капитуляции Ирана.

- Суд взыскал в доход государства ООО "ДМЕ Холдинг", которое владеет активами аэропорта "Домодедово‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​".

- Великобритания внесла в санкционные списки по РФ шесть структур и четырех человек, в том числе Главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ и компанию Rosneft Marine UK Limited.

- Владимир Путин на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике, а также перспективам отношений России "с рядом важнейших зарубежных партнеров". "На полях" форума у президента РФ запланированы двусторонние встречи.

- Госдума приняла закон о штрафе до 50 тыс. рублей за маркировку материалов иноагентов без соблюдения утвержденной формы. Также приняты законы об уголовной ответственности для дропперов и об ограничении использования в публичном пространстве иностранных слов.

- КНДР отправит тысячу саперов и пять тысяч военных строителей для восстановления Курской области. Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что договоренность достигнута в ходе переговоров в Пхеньяне.

- ФАС направила "Газпрому" запрос о причинах снижения продаж топлива на бирже, ответ должен быть дан до 27 июня.

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