Лондон добавил в санкционные списки по РФ еще шесть структур и четырех человек

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Британские власти во вторник расширили санкционные списки по РФ, внесли в них еще шесть структур и четырех человек, говорится в заявлении правительства Великобритании.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​В частности, под санкции попали Главное управление глубоководных исследований министерства обороны РФ, компания Rosneft Marine UK Limited, ООО "Металлург".

Кроме того, ограничения затронули АО НТЦ "Атлас", ООО Orion Star Group и базирующуюся в Дубае Valegro L.L.C-FZ.

Под санкции попали два гражданина РФ, гражданин Украины и Британии, а также гражданин Польши.

Кроме того, Лондон вводит санкции в отношении 20 судов, которые, по мнению британской стороны, имеют отношение к России.











