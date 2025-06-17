Госдума прияла закон об ограничении использования в публичном пространстве иностранных слов

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла во втором и в третьем чтениях закон о защите русского языка.

Законом предусматривается регламентирование с 1 марта 2026 года размещения информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей.

Такая информация, согласно закону, должна быть выполнена на русском языке как государственном языке Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством субъектов РФ, может быть выполнена также на государственных языках республик и (или) иных языках народов РФ и быть идентичной по содержанию информации, выполненной на русском языке, а также равнозначной по размещению и техническому оформлению. При этом, по усмотрению изготовителя (исполнителя, продавца) информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей, может быть выполнена также на иностранных языках, говорится в законе.

Норма не будет применяться к случаям использования фирменных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания, а также к другим случаям, предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, требованиями технических регламентов.

Также с 1 марта 2026 года вводится понятие наименование объекта (группы объектов) капитального строительства, наименование малоэтажного жилого комплекса - коммерческие обозначения, индивидуализирующие соответственно объект (группу объектов) капитального строительства, малоэтажный жилой комплекс, которые застройщик планирует использовать в рекламе, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, и которые должны быть выполнены только с использованием кириллицы (не будет распространяться на объекты, введенные в эксплуатацию до дня вступления в силу закона.

"Безусловно, нашу языковую среду, тот мир языка Пушкина, в котором мы с вами живем, конечно же, законом одним не отрегулировать, но наша задача регулировать публичное пространство, те места, те вывески, то, что мы видим вокруг, то, что влияет вообще на нашу жизнь. и в том числе на формирование тех языковых навыков, которыми пользуются потом наши дети", - сказала, комментируя закон журналистам, председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.