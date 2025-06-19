Мирный житель ранен при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Шебекинский округ Белгородской области подвергся атаке беспилотника ВСУ, есть пострадавший, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском округе в районе села Маломихайловка дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль. Ранен мирный житель", - написал губернатор в своем телеграм-канале в четверг.

Гладков уточнил, что пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями доставили в Шебекинскую ЦРБ. Легковой автомобиль поврежден.