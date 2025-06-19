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Песков отметил, что в Европе к власти пришли политики без долгосрочного плана действий

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил агрессивный курс Евросоюза в отношении России ставкой европейских политиков на популизм и их неспособностью взглянуть за горизонт одного избирательного цикла.

"Мы видим, что в европейских странах восторжествовал страшный популизм и в результате этого популизма в большинстве европейских стран к власти пришли малокомпетентные политики, не имеющие долгосрочного плана действий и не способные думать за горизонт следующих выборов. Они живут только до следующих выборов. Судьба своего народа и страны на несколько следующих десятилетий или столетий - это категории, которыми думают китайцы и мы, кстати, - их не интересуют", - сказал Песков в интервью РБК.

По его мнению, политика в отношении России - "это последствие таких тектонических сдвигов на европейском континенте".

Пресс-секретарь президента признал, что "мы видим полную оголтелую враждебность, отрицание России со стороны европейцев". "Причем, это все делается за счет огромной экономической цены для Европы, которая попала в жуткую ситуацию (...). Мы привыкли ассоциировать Европу с благополучием, богатством, предсказуемостью. Как выяснилось, это все зиждилось на двух основах: это дешевая безопасность от Америки и дешевая энергия от России. И сейчас это вдруг все пропало", - сказал Песков.

"Причем, если безопасность от Америки забрали сами американцы, то здесь (в сфере дешевой энергии - ИФ) они сами себе отрезали ногу. Почему они так делают, здравой логикой это объяснить невозможно, но это факт", - заключил представитель Кремля.

Дмитрий Песков Евросоюз
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