Шесть человек пострадали в результате атаки БПЛА в Нижнекамске

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Нижнекамска Радмир Беляев в канале в Мах сообщил, что в результате утренней атаки беспилотников пострадали шесть человек.

"Пятерым оказана необходимая медицинская помощь, один пострадавший (сотрудник Росгвардии) госпитализирован", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о трех пострадавших.

Беляев также рассказал, что беспилотник, попавший в дом, обезврежен и ликвидирован, жителей уже начали пускать в свои квартиры. В доме восстановлены электроснабжение и подача воды, в ближайшее время планируется возобновить подачу газа.

По данным главы города, в Нижнекамске также организован постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха в районе поврежденных объектов и на прилегающих территориях.

Ранее сообщалось, что в воскресенье утром была совершена массированная атака беспилотников на Закамскую зону Татарстана, в которую входит Нижнекамск. В результате повреждения получили объекты промышленной зоны и жилой дом.

Город после атаки БПЛА посетил глава Татарстана Рустам Минниханов. Он, как сообщает пресс-служба руководителя региона, провел оперативное совещание в администрации Нижнекамска и осмотрел подвергшиеся атаке предприятия. Ему доложили о характере повреждений и мерах, принимаемых для ликвидации последствий.



