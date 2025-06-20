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Бастрыкин заявил, что теракты в Брянской и Курской области организовали спецслужбы Украины

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Расследование терактов в Брянской и Курской области России находится в активной фазе, заявил журналистам в пятницу в Минске председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Мы назначили все необходимые экспертизы. К сожалению, пока исполнители не установлены. Но работа активно продолжается во взаимодействии с МВД, ФСБ России", - сказал Бастрыкин, которого цитирует агентство БелТА.

При этом, по словам главы СК РФ, то, что теракты подготовлены спецслужбами Украины, "совершенно ясно для нас и очевидно". "Заказчик понятен. Осталось только найти исполнителя. Мы активно в этом плане работаем", - добавил Бастрыкин.

По фактам трех терактов на объектах железной дороги в Брянской и Курской области 1 июня Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В результате терактов произошли крушение пассажирского и грузового поездов, погибли и получили ранения различной степени тяжести гражданские лица и работники железнодорожного транспорта.

Бастрыкин находится с визитом в Минске, где проходит его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Хроника 01 – 20 июня 2025 годаОбрушение моста на поезд в Брянской области
Александр Бастрыкин СК РФ Украина Курская область Брянская область
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