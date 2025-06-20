Путин заявил, что Нетаньяху согласился с необходимостью защитить персонал АЭС "Бушер"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился с необходимостью обеспечить безопасность российского персонала на АЭС "Бушер", президент США Дональд Трамп пообещал поддержать эту инициативу, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Мы, опираясь в данном случае на известный уровень наших отношений с Израилем, восстанавливающиеся отношения с США, мы и перед Израилем поставили вопрос (о безопасности российского персонала на АЭС "Бушер"), и перед президентом Трампом поставили этот вопрос - о том, что мы выполняем там в Иране свои функции, исходя из представлений о праве Ирана на мирный атом и исходя из того, что мы действуем абсолютно в рамках международных норм, мы просим обеспечить безопасность нашего персонала", - сказал Путин.

"Премьер-министр Нетаньяху с этим согласился, и президент Трамп обещал поддержать наши законные требования", - сказал Путин.

"Разве это не поддержка Ирана?" - задал президент РФ риторический вопрос.