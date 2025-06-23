Место и сроки новой встречи делегаций РФ и США пока не определены

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Сроки и место проведения встречи делегаций РФ и США по нормализации отношений пока не определены, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Насколько я знаю, пока нет", - сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.

Первый раунд российско-американских консультаций состоялся в конце февраля в Стамбуле.

Второй раунд также прошел в Стамбуле 10 апреля.

Российскую делегацию возглавлял посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую - заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.

В середине июня в МИД РФ заявили, что очередной раунд российско-американских консультаций отменен по инициативе Вашингтона.