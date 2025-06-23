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Глава IT-комитета обратится в Генпрокуратуру и МВД по случаям "юридического экстремизма"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский обратится в МВД и генеральную прокуратуру в связи со случаями так называемого "юридического экстремизма" в медиапространстве.

"Я считаю необходимым сделать запрос в МВД и Генеральную прокуратуру, чтобы коллеги из этих ведомств посмотрели внимательнее", - сказал Боярский в понедельник на совещании в комитете, посвященном борьбе с так называемым "юридическим экстремизмом" в медиапространстве.

Он отметил, что законодательные изменения "гораздо более сложная процедура", попросил представитель конкретные предложения, отметив, что представленная проблематика относится, скорее, к компетенции комитета Госдумы по законодательству и госстроительству.

"Мы готовы подключиться к этой работе. Законодательные изменения очень инертны, это судно, которое реагирует на штурвал очень медленно, но чутко. Давайте в рабочем порядке мы запустим наши бюрократические процедуры, условно, нулевой проработки без внесения, без громких слов", - сказал Боярский.

Депутат подчеркнул, что "действия по изменению сложившейся, на его взгляд, несправедливой практики должны быть очень взвешены".

В ходе совещания представители СМИ сообщили о систематических случаях предъявления к ним через суд якобы исключительных прав со стороны коммерческих компаний на цифровые изображения.

Как сообщила гендиректор "Федерал Пресс) Евгения Плотникова, объем исковых требований от трех самых активных заявителей с 2016 года по состоянию на апрель этого года составил 870 млн руб. Ответчиками по этим искам являются как СМИ, так и государственные органы разного уровня, а также муниципальные учреждения.

Речь идет о якобы неправомерном использовании ими фотографий, которые были скачаны в том числе из фотостоков в начале 2010-х годов.

По словам Боярского, жалобы на подобные действия от разных СМИ поступают к нему активно в течение последнего года, и ситуация "достигла точки кипения".

Сергей Боярский МВД Генпрокуратура Госдума
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