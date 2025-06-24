В Запорожской области задержали троих россиян, планировавших диверсию

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании трех россиян, планировавших подрыв газораспределительной сети в Бердянске (Запорожская область).

"При попытке осуществления подрыва объекта газораспределительной сети в Бердянске указанные лица были задержаны с поличным. На месте преступления, а также по адресам проживания злоумышленников обнаружено самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления", - объявил во вторник Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Следственным отделом УФСБ в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 ("покушение на диверсию"), п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК России ("незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору").

"ФСБ России в очередной раз напоминает, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах "Телеграм" и WhatsApp с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность. Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения", - заявили в ЦОС.