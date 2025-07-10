В Мелитополе задержаны подозреваемые в передаче сведений украинским спецслужбам

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Мелитополе местных жителей, которые передавали украинским спецслужбам сведения о российских военных.

ФСБ на территории Запорожской области пресекла противоправную деятельность жителей Мелитополя, граждан Украины, подозреваемых в сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и ВСУ, сказали в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ЦОС, подозреваемые были завербованы украинскими спецслужбами посредством мессенджера "Телеграм".

"По заданию кураторов они собирали и передавали противнику сведения о местах дислокации личного состава и военной техники подразделений Вооруженных сил Российской Федерации для последующего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов и организации диверсий", - сообщили в ФСБ.

Подозреваемые задержаны, в отношении них следственным отделом УФСБ по Запорожской области возбуждены уголовные дела по ст. 276 УК России ("Шпионаж"). Фигуранты заключены под стражу, сказали в спецслужбе

"Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в сети Интернет призываем граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров "Телеграм" и WhatsApp с незнакомыми контактами", - добавили в ФСБ.