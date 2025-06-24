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В Совбезе РФ осудили и назвали неприемлемыми удары Израиля по Ирану

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Атаки Израиля на Иран наносят ущерб международной безопасности, удары нанесены в нарушение устава ООН, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.

"Выражаем крайнюю обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Решительно осуждаем силовую акцию государства Израиль против Ирана в нарушение устава Организации Объединенных Наций и норм международного права", - сказал Венедиктов на встрече секретарей Совбезов государств-членов ШОС.

По его словам, военные удары по государству-члену ООН, его гражданам, а также объектам ядерно-энергетической инфраструктуры неприемлемы.

"Международное сообщество не может позволить себе равнодушно относиться к подобного рода акциям, которые разрушают мир, наносят ущерб региональной и международной безопасности", - сказал Венедиктов.

"Израильские атаки были проведены в разгар сессии Совета управляющих МАГАТЭ и накануне очередного раунда непрямых контактов между представителями Ирана и США. Таким образом, оказались подорваны и отброшены назад инициированные с немалым трудом многосторонние усилия, направленные на снижение конфронтации и поиск решений", - отметил замсекретаря Совбеза РФ.

В ночь на 13 июня Израиль начал наносить удары по иранским военным объектам, в том числе ядерным. Заявленная цель - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. Иран отвечает ракетными обстрелами Израиля и запускает в его сторону беспилотники.

В ночь на 22 июня США атаковали иранские ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане.

Накануне Иран запустил ракеты по военным базам США в Катаре и Ираке в ответ на американские удары по иранским ядерным объектам, сообщили иранские СМИ.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном.

Хроника 13 – 24 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Израиль Иран СБ РФ Александр Венедиктов Совбез РФ ШОС
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