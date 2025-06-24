Дума приняла закон о праве лиц без гражданства служить по контракту в армии РФ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предоставляющий лицам без гражданства право прохождения службы по контракту в Вооруженных Силах РФ.

"Законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", в соответствии с которыми предусматривается предоставление лицам без гражданства права на заключение контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ и воинских формированиях", - говорилось в пояснительной записке к закону.

В ней отмечалось, что законопроект "направлен на расширение круга лиц, которые могут поступить на военную службу по контракту".