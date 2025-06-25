В РФ разработают программу стимулирования экспорта цифровых платформ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ разработает меры стимулирования экспорта отечественных цифровых платформ, в первую очередь в страны СНГ. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

В ходе правительственного часа в Госдуме в среду глава Минцифры сообщил, что отечественные цифровые образовательные платформы "очень востребованы в странах СНГ". По его словам, их ежемесячная аудитория составляет около 3 млн человек, из них 650 тыс. - это платные подписчики, кто "платит за то, чтобы изучать математику, программирование, осваивать новые цифровые профессии".

"И в этом смысле, это, конечно, сверхвостребованный ресурс. Естественно, мы можем обсуждать введение льготных тарифов для жителей стран СНГ для того, чтобы они получили больший доступ. Вчера у председателя правительства была стратегическая сессия по развитию креативной экономики. Там рассматривался вопрос экспорта цифровых платформ. И будет отдельное поручение - разработать отдельную программу по стимулированию. В приоритете - как раз страны СНГ", - сказал Шадаев.

В целом, добавил он, у РФ "в цифровом пространстве очень хороший результат".

"У нас очень много ресурсов, которые востребованы жителями стран СНГ. И контент они этот потребляют на русском языке. Соответственно, я несколько цифр скажу. Онлайн-кинотеатры и музыкальные стриминговые сервисы - 7 млн (пользователей - ИФ) регулярно пользуются этими сервисами. И главное, еще и платят: 3 млн пользователей платят за наши фильмы, за доступ к музыке", - сказал глава Минцифры.