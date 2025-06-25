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В Думе предложили усилить госконтроль при передаче данных россиян за границу

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о совершенствовании правовой защищенности субъектов персональных данных, а также об усилении государственного контроля в указанной сфере при осуществлении трансграничной передачи персональных данных.

Соответствующий законопроект № 951518-8 размещен в среду в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Законопроект предлагает внести изменения в закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" и уточнить, что при утверждении уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных перечня иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, учитывается не только наличие правового регулирования в области персональных данных, соответствующего положениям Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, но и фактическое принятие эффективных мер по соблюдению основополагающих принципов защиты, обеспечению конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

В настоящее время проблема защищенности персональных данных при осуществлении их передачи на территорию иностранных государств "приобрела чрезвычайно высокую актуальность ввиду развития информационно-коммуникационных технологий и угрожающего масштаба трансграничной киберпреступности", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней отмечается, что персональные данные граждан РФ, "попадая в распоряжение иностранных лиц, могут обрабатываться в противоправных целях и становиться предметом преступных посягательств, что влечет за собой грубое нарушение права человека на неприкосновенность частной жизни, гарантированного Конституцией РФ".

При трансграничной передаче персональных данных российских граждан защита их прав осуществляется иностранными уполномоченными органами в области защиты персональных данных, однако, "как показывает анализ текущей ситуации, иностранные уполномоченные органы далеко не всегда принимают меры по восстановлению нарушенных прав и законных интересов, пресечению преступных посягательств, а в отдельных случаях - потворствуют таковым", также говорится в документе.

Это является грубым нарушением основополагающих принципов защиты персональных данных, заложенных в Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных 1981 года, также указывается в пояснительной записке.

При этом правовое регулирование в соответствующих государствах, в отличие от правоприменительной практики их компетентных органов власти, с формальной точки зрения, может не противоречить положениям Конвенции.

Таким образом, предусмотренные действующим российским законодательством основания для включения стран в перечень иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, на данном этапе нуждаются в актуализации, пояснили авторы инициативы.

В их числе представители всех пяти думских фракций, а также группа сенаторов.

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