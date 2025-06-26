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Московский монорельс завершит работу 28 июня

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Реконструкция московского монорельса в современный круглогодичный парк на высоте 6 метров над землей начнется уже с 28 июня, открыть парк планируется в 2027 году, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Делимся кратким планом работ: монорельс завершит работу 28 июня 2025 года. Часть эстакады - от станции "Выставочный центр" до депо монорельса, включая станцию "ул. Сергея Эйзенштейна" - демонтируем, чтобы вид на Главный вход ВДНХ стал еще привлекательнее", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в четверг.

В ведомстве напомнили, что у монорельса есть альтернативы в виде удобных и быстрых маршрутов через новые станции метро и Московского центрального кольца, а также трамваев и автобусов с электробусами, которые частично дублируют его трассу.

"Одна из наших главных ценностей - это команда, поэтому после закрытия всем сотрудникам монорельсовой системы мы предложим новые рабочие места в других подразделениях городского транспорта", - сообщили в дептрансе.

Ранее 2 июня столичный департамент транспорта предложил москвичам на месте изношенной инфраструктуры монорельса возвести современный круглогодичный парк, для принятия решения жителям столицы необходимо было проголосовать на портале "Активный гражданин".

24 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что большинство москвичей - 71% - согласились с предложением московских властей создать парк на месте монорельса. Мэр отметил, что парковое пространство свяжет пять районов, в которых живут 300 тыс. человек. Ожидаемая посещаемость - до 20 тыс. человек в день.

Собянин напомнил, что монорельсу уже больше 20 лет, но он так и не смог стать полноценной частью транспортной инфраструктуры, не получил большой популярности у горожан, а технологии, которые были передовыми тогда, - устарели. Из уважения к прошлому в парке сохранят частичку истории - оставят несколько вагонов.

ВДНХ Сергей Собянин Москва
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