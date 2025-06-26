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Россия и Украина провели очередной обмен пленными

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели очередной раунд обмена военнопленными.

"26 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня т.г. в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - заявили в Минобороны РФ в четверг.

Там отметили, что в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сообщили в ведомстве.

Российско-украинские договоренности по обмену военнопленными были достигнуты в Стамбуле 2 июня. Обмену "всех на всех" подлежат две категории пленных - раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет.

9, 10, 12, 14, 19 и 20 июня Минобороны РФ также сообщало об обмене с Украиной группами пленных.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Украина Минобороны РФ ВСУ
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