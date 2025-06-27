Хозпостройки загорелись после падения осколков БПЛА в Курской области

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о загоревшихся после падения осколков дрона хозпостройках в деревне Ворошнево Курского района, никто не пострадал.

"В результате падения осколков беспилотника в деревне Ворошнево Курского района загорелись три хозпостройки. На место оперативно выехали пожарные службы - пожар локализован. К счастью, по предварительной информации, пострадавших нет", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в пятницу.

Ранее Минобороны сообщило, что с 20:00 четверга до 00:00 пятницы средства ПВО уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Черного моря. Семь дронов было нейтрализовано над Курской областью.