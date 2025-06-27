В Мелитополе задержан сотрудник больницы, передававший Украине данные пациентов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании работника больницы в Мелитополе, который собирал информацию о пациентах учреждения по заданию украинских спецслужб.

"Житель Мелитополя, являясь сотрудником одного из региональных учреждений здравоохранения, по заданию украинской стороны собирал персональные данные пациентов указанной медицинской организации с целью их последующей передачи противнику", - сообщил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Подозреваемый задержан, в отношении него следственный отдел УФСБ России по Запорожской области возбудил уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). В ФСБ напомнили, что максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

"ФСБ России в очередной раз напоминает, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе социальных сетях и мессенджерах с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность. Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения. Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в сети Интернет призываем российских граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp с незнакомыми контактами",- заявили в ЦОС.