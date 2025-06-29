В пяти российских аэропортах введены ограничения на полеты

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэрогаванях Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова, Элисты, сообщили в Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Волгоград (код ИКАО: URWW); Пенза (UWPP); Саранск (UWPS); Саратов (Гагарин; UWSG); Элиста (URWI). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - сообщается в телеграм-канале Росавиации.