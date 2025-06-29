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Что произошло за день: воскресенье, 29 июня

Реакция Азербайджана на аресты в Екатеринбурге, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и отмена санкций против проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Парламентская делегация Азербайджана отменила визит в РФ после задержаний в Екатеринбурге. Также в Азербайджане отменены все культурные мероприятия, запланированные к проведению по линии российских государственных и частных учреждений. Между тем суд в Екатеринбурге арестовал еще троих обвиняемых в убийствах в составе этнической преступной группы. Кроме того, удовлетворено ходатайство о продлении еще троим фигурантам срока содержания на 72 часа.

- Лавров заявил, что прибывающие в РФ трудовые мигранты должны урегулировать свой статус. При этом он заявил, что Россия заинтересована в притоке трудовых мигрантов.

- Глава МИД Венгрии заявил, что США сняли санкции, связанные с проектом АЭС "Пакш-2". По его словам, в Белом доме находится президент, считающий Венгрию своим другом.

- "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за сильного дождя. Непогода ожидается до 23:00 1 июля. Кроме того, в Москве и области прогнозируется ветер 7-12 м/с, местами до 15-20 м/с.

- Посетителей супермаркета во Владивостоке эвакуировали после жалоб на резкий запах неизвестного газа. Пострадали восемь человек, все в легкой степени, никто не был госпитализирован.

- Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России-2025/2026. После объявления ее итогов московское "Динамо" заявило, что в клубе неприятно удивлены тем, что на процедуру не были приглашены его представители, а также жеребьевка не транслировалась, а соответственно не было возможности контроля.

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