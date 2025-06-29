Лавров отметил, что прибывающие в РФ трудовые мигранты должны урегулировать свой статус

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в притоке трудовых мигрантов при соблюдении ими правил нахождения в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В воскресенье он провел переговоры с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым в Чолпон-Ате.

"Говорили мы, разумеется, и о вопросах трудовой миграции. На эту тему в последние пару недель состоялась немало интенсивных и предметных встреч, включая поездку замглавы МИД Киргизии в Россию, где состоялись предметные консультации с участием МВД России, МИД РФ, Минпросвещения и Минцифры", - сказал Лавров в ходе совместной с Кулубаевым пресс-конференции.

"Мы придаем важное значение соблюдению находящимися в нашей стране иностранными гражданами правил пребывания и своевременному урегулированию ими своего правового положения с учетом соответствующих норм, которые существуют в рамках ЕврАзЭС и с учетом внутреннего регулирования этой темы последним указом президента РФ от января нынешнего года. Мы заинтересованы в притоке трудовых мигрантов, вы об этом хорошо знаете, и киргизские наши друзья тоже заинтересованы в том, чтобы люди, которые едут работать в РФ чувствовали себя спокойно. Для этого необходимо, чтобы все урегулировали свой статус", - сказал российский министр.

Он отметил, что в ходе уже состоявшихся встреч в Киргизии обсуждалось и экономическое взаимодействие двух стран.

"Говорили по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству России в числе ведущих партнеров Кыргызстана. По итогам прошлого года рост более 22% и товарооборот в прошлом году увеличился существенно, достигнув $4 млрд. Главы государств ставят задачу вывести эту цифру на $5 млрд. Особо отметили что доля национальных валют в обеспечении взаимных экспортно-импортных операций достигла 98%. Растут и российские прямые инвестиции", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ находится с официальным визитом в Киргизии.