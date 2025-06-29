Поиск

Лавров отметил, что прибывающие в РФ трудовые мигранты должны урегулировать свой статус

Лавров отметил, что прибывающие в РФ трудовые мигранты должны урегулировать свой статус
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в притоке трудовых мигрантов при соблюдении ими правил нахождения в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В воскресенье он провел переговоры с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым в Чолпон-Ате.

"Говорили мы, разумеется, и о вопросах трудовой миграции. На эту тему в последние пару недель состоялась немало интенсивных и предметных встреч, включая поездку замглавы МИД Киргизии в Россию, где состоялись предметные консультации с участием МВД России, МИД РФ, Минпросвещения и Минцифры", - сказал Лавров в ходе совместной с Кулубаевым пресс-конференции.

"Мы придаем важное значение соблюдению находящимися в нашей стране иностранными гражданами правил пребывания и своевременному урегулированию ими своего правового положения с учетом соответствующих норм, которые существуют в рамках ЕврАзЭС и с учетом внутреннего регулирования этой темы последним указом президента РФ от января нынешнего года. Мы заинтересованы в притоке трудовых мигрантов, вы об этом хорошо знаете, и киргизские наши друзья тоже заинтересованы в том, чтобы люди, которые едут работать в РФ чувствовали себя спокойно. Для этого необходимо, чтобы все урегулировали свой статус", - сказал российский министр.

Он отметил, что в ходе уже состоявшихся встреч в Киргизии обсуждалось и экономическое взаимодействие двух стран.

"Говорили по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству России в числе ведущих партнеров Кыргызстана. По итогам прошлого года рост более 22% и товарооборот в прошлом году увеличился существенно, достигнув $4 млрд. Главы государств ставят задачу вывести эту цифру на $5 млрд. Особо отметили что доля национальных валют в обеспечении взаимных экспортно-импортных операций достигла 98%. Растут и российские прямые инвестиции", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ находится с официальным визитом в Киргизии.

МИД РФ Сергей Лавров Киргизия ЕврАзЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что подтолкнуть РФ за счет какого-то давления к переговорам по Украине невозможно

Утверждено постановление правительства РФ о создании Черноморского заповедника

Утверждено постановление правительства РФ о создании Черноморского заповедника

Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемого в причастности к убийствам прошлых лет

Лавров заявил, что РФ не готова к жульническим подходам по урегулированию на Украине

Посетителей супермаркета во Владивостоке эвакуировали после жалоб на резкий запах неизвестного газа

В пяти российских аэропортах введены ограничения на полеты

Лавров прибыл с визитом в Киргизию

Лавров прибыл с визитом в Киргизию

Что произошло за день: суббота, 28 июня

Депутат парламента Петербурга Милюта арестован по обвинению во взятке

В Свердловской области за убийства задержали членов этнической группировки

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6628 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана401 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2293 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ57 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });