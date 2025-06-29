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Посетителей супермаркета во Владивостоке эвакуировали после жалоб на резкий запах неизвестного газа

Минздрав региона сообщил о восьми пострадавших, при этом госпитализирован никто не был

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Эвакуация покупателей и сотрудников прошла в одном из супермаркетов Владивостока, есть пострадавшие, детали инцидента выясняются, сообщила региональная прокуратура.

В региональном минздраве журналистам сообщили, что пострадали восемь человек, все в легкой степени, никто не был госпитализирован. На месте происшествия проводится проверка.

В соцсетях появились видео эвакуации из супермаркета "из-за утечки неизвестного газа" или "нашатырного спирта". Сообщалось, что некоторые пострадавшие теряли сознание.

Владивосток Минздрав
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