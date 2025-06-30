Госдума к сентябрю подготовит предложения, регламентирующие работу контейнерных АЗС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Комитет по энергетике Госдумы намерен к сентябрю сформировать законодательные инициативы, регламентирующие деятельность контейнерных АЗС в России. Об этом на пресс-конференции рассказал зампредседателя комитета Юрий Станкевич.

Депутат отметил, что установка и эксплуатация контейнерной АЗС в настоящее время де-факто находится вне зоны внимания со стороны государства и контрольно-надзорных органов. "Контейнерные заправки работали в России в 90-е годы, но почти исчезли в процессе развития топливного рынка, расширения сетей АЗС, формирования на заправках полноценной инфраструктуры придорожного сервиса. Однако в последние два года стали поступать сообщения от граждан, что они обнаруживают так называемые мини-АЗС близко к придомовой территории, гаражным кооперативам или объектам розничной торговли. Мы стали разбираться и выяснили, что, как это ни удивительно, но с точки зрения безопасности, экономики и уплаты налогов, контейнерные АЗС не регулируются", - сказал он.

По словам Станкевича, в Центральной России, Московской области, Петербурге контейнерные АЗС менее распространены, но в регионах страны, в частности в Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке, эта бизнес-модель развивается по нарастающей. "Мы получаем данные о том, что в ряде субъектов может быть уже 10-15% от общего объема реализации приходится на такие объекты. Поэтому сейчас остро стоит задача сформировать правила, выработать универсальные стандартны для работы мини-АЗС", - подчеркнул он.

С одной стороны, добавил он, контейнерные заправки показывают свою востребованность, они способны доставить топливо в отдаленные населенные пункты, куда большому и даже среднему бизнесу невыгодно заходить. С другой стороны, вопросы безопасности при подобной деятельности должны быть четко обозначены.

"В России действует без малого 30 тысяч АЗС. Ситуация год от года меняется, а единого документа, генеральной схемы размещения объектов нефтепродуктообеспечения и розничных сетей не существует. Возможно, Минэнерго на федеральном уровне и не должно этим заниматься, поскольку в каждом субъекте своя специфика. Но на уровне регионов подобное планирование необходимо. И первый шаг, который должен быть сделан в отношении контейнерных АЗС, - нормативно установить, обозначить полномочия органов исполнительной власти в этой сфере", - сказал Станкевич.

Он также отметил, что ранее на проблему отсутствия законодательного обеспечения в регламентации работы контейнерных АЗС обратила внимание государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова. Весной была создана соответствующая рабочая группа при координации Росстандарта.