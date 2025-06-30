Поиск

Госдума к сентябрю подготовит предложения, регламентирующие работу контейнерных АЗС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Комитет по энергетике Госдумы намерен к сентябрю сформировать законодательные инициативы, регламентирующие деятельность контейнерных АЗС в России. Об этом на пресс-конференции рассказал зампредседателя комитета Юрий Станкевич.

Депутат отметил, что установка и эксплуатация контейнерной АЗС в настоящее время де-факто находится вне зоны внимания со стороны государства и контрольно-надзорных органов. "Контейнерные заправки работали в России в 90-е годы, но почти исчезли в процессе развития топливного рынка, расширения сетей АЗС, формирования на заправках полноценной инфраструктуры придорожного сервиса. Однако в последние два года стали поступать сообщения от граждан, что они обнаруживают так называемые мини-АЗС близко к придомовой территории, гаражным кооперативам или объектам розничной торговли. Мы стали разбираться и выяснили, что, как это ни удивительно, но с точки зрения безопасности, экономики и уплаты налогов, контейнерные АЗС не регулируются", - сказал он.

По словам Станкевича, в Центральной России, Московской области, Петербурге контейнерные АЗС менее распространены, но в регионах страны, в частности в Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке, эта бизнес-модель развивается по нарастающей. "Мы получаем данные о том, что в ряде субъектов может быть уже 10-15% от общего объема реализации приходится на такие объекты. Поэтому сейчас остро стоит задача сформировать правила, выработать универсальные стандартны для работы мини-АЗС", - подчеркнул он.

С одной стороны, добавил он, контейнерные заправки показывают свою востребованность, они способны доставить топливо в отдаленные населенные пункты, куда большому и даже среднему бизнесу невыгодно заходить. С другой стороны, вопросы безопасности при подобной деятельности должны быть четко обозначены.

"В России действует без малого 30 тысяч АЗС. Ситуация год от года меняется, а единого документа, генеральной схемы размещения объектов нефтепродуктообеспечения и розничных сетей не существует. Возможно, Минэнерго на федеральном уровне и не должно этим заниматься, поскольку в каждом субъекте своя специфика. Но на уровне регионов подобное планирование необходимо. И первый шаг, который должен быть сделан в отношении контейнерных АЗС, - нормативно установить, обозначить полномочия органов исполнительной власти в этой сфере", - сказал Станкевич.

Он также отметил, что ранее на проблему отсутствия законодательного обеспечения в регламентации работы контейнерных АЗС обратила внимание государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова. Весной была создана соответствующая рабочая группа при координации Росстандарта.

Госдума Минэнерго Росстандарт Юрий Станкевич Денис Мантуров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Посол Азербайджана вызван в МИД РФ

Посол Азербайджана вызван в МИД РФ

Фермеры попросили Минсельхоз создать единую цифровую систему для малых хозяйств

Сменился гендиректор "Мечела"

Московская прокуратура инициировала уголовное дело в отношении Юрия Дудя

Москалькова попросила Генпрокуратуру проверить законность задержаний в Екатеринбурге

Москалькова попросила Генпрокуратуру проверить законность задержаний в Екатеринбурге

Кремль сожалеет о последних демаршах Баку

Дело о заказных убийствах в Екатеринбурге будут расследовать в Москве

Жилье уехавших из России белгородцев будут восстанавливать после завершения СВО

В "Мечеле" ждут улучшения ситуации в угольной отрасли с III-IV квартала

В "Мечеле" ждут улучшения ситуации в угольной отрасли с III-IV квартала
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана404 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе430 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2294 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6632 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });