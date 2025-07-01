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Предприятие в Ижевске подверглось атаке дронов, есть пострадавшие

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Беспилотники атаковали одно из предприятий Ижевска (Удмуртия), есть пострадавшие, сотрудники эвакуированы, сообщил глава региона Александр Бречалов.

"Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников (...) Все оперативные службы выехали на место", - написал он в своем телеграм-канале.

"Есть пострадавшие. Пожарные устраняют очаги возгорания", - отметил глава региона.

На месте работают оперативные службы, психологи, медицинские работники.

"Сотрудники предприятия эвакуированы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - проинформировал Бречалов.

Ранее сообщалось об ограничении работы аэропорта Ижевска.

Александр Бречалов Ижевск Удмуртия
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