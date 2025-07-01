Глава Удмуртии сообщил о погибших в результате атаки дронов в Ижевске

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотников на предприятие в Ижевске (Удмуртия) есть погибшие, сообщил глава региона Александр Бречалов.

"К сожалению, есть погибшие и тяжелораненые", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь в больнице Ижевска, с ними работают психологи.

Ранее во вторник Бречалов сообщил об атаке беспилотников на предприятие Ижевска.

На месте работают оперативные службы, пожарные устраняют очаги возгорания. Сотрудники предприятия эвакуированы.