Глава Удмуртии сообщил о погибших в результате атаки дронов в Ижевске
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В результате атаки беспилотников на предприятие в Ижевске (Удмуртия) есть погибшие, сообщил глава региона Александр Бречалов.
"К сожалению, есть погибшие и тяжелораненые", - написал он в своем телеграм-канале.
По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь в больнице Ижевска, с ними работают психологи.
Ранее во вторник Бречалов сообщил об атаке беспилотников на предприятие Ижевска.
На месте работают оперативные службы, пожарные устраняют очаги возгорания. Сотрудники предприятия эвакуированы.