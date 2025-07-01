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В зону СВО ушли около трех тысяч деятелей культуры

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Около трех тысяч человек из сферы культуры ушли в зону СВО, сообщил замминистра культуры РФ Сергей Першин.

"По поручению министра культуры нашей страны, Ольги Борисовны Любимовой, мы провели мониторинг, не персонифицированный, и посчитали, какое количество людей из отрасли ушло в зону специальной военной операции. Могу вам сказать, что это не менее трех тысяч человек. Людей, которые из нашей сферы сегодня отстаивают интересы нашей Родины там, на линии боевого соприкосновения", - сказал Першин на заседании Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Он отметил, что "это порядка семи тысяч семей, которые связаны с нашей отраслью, чьи отцы, братья, сестры и так далее сегодня борются за нашу независимость".

Кроме того, он отметил, что также есть деятели культуры, которые своими произведениями, концертами, выставками, театральными постановками и фильмами поддерживают участников СВО.

"В знак признания за их вклад министерство культуры специально учредило ведомственную награду, которая носит имя Александра Твардовского. Первые 19 награжденных в прошлую пятницу обрели эту медаль", - добавил Першин.

Минкультуры РФ
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