В результате атаки беспилотников на курский город Льгов загорелся дом

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - После нападения дронов на город Льгов в Курской области загорелся одноэтажный трехквартирный дом, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Беспилотники атаковали город Льгов. В результате ударов произошло возгорание одноэтажного 3-квартирного дома", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале во вторник.

По его информации пострадавших нет, на месте происшествия работают пожарные расчёты и оперативные службы. По поручению главы региона там же находится глава города.