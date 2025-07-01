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В результате атаки беспилотников на курский город Льгов загорелся дом

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - После нападения дронов на город Льгов в Курской области загорелся одноэтажный трехквартирный дом, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Беспилотники атаковали город Льгов. В результате ударов произошло возгорание одноэтажного 3-квартирного дома", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале во вторник.

По его информации пострадавших нет, на месте происшествия работают пожарные расчёты и оперативные службы. По поручению главы региона там же находится глава города.

Александр Хинштейн Курская область
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