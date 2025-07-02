ФСБ сообщила о задержании троих жителей Запорожья по подозрению в госизмене

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Трое жителей Запорожья задержаны по подозрению в финансировании украинских спецслужб и военных структур, возбуждено дело о госизмене, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"На территории Запорожской области выявлена и пресечена деятельность лиц, перечислявших денежные средства украинским спецслужбам и вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в среду в "Интерфакс".

По версии ведомства, двое жителей Мелитополя и села Малая Белозерка Васильевского района Запорожской области, а также жительница Энергодара "осуществили переводы денежных средств на расчетные счета, используемые украинскими спецслужбами и вооруженными силами Украины".

В ЦОС сообщили о возбуждении уголовных дел по ст. 275 УК России (государственная измена).

"От задержанных получены признательные показания, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция указанной статьи предусматривает наказание до пожизненного срока лишения свободы", - добавили в ФСБ.