Глава Минпромторга заявил, что первые Ил-114-300 будут стоить по 4 млрд рублей

Впоследствии цена самолета будет снижена до 2,6 млрд рублей, пообещал Антон Алиханов

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Стоимость самолета Ил-114-300 на первом этапе составит 4 млрд рублей, но впоследствии будет снижена за счет программы давления на цены ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) до 2,6 млрд рублей, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

"Ил-114, три штуки первые, это по сути НИОКР, они стоят 4 млрд рублей каждая машина. Следующие самолеты будут стоить 2,6 млрд рублей. Это на уровне Bombardier, на уровне ATR, тех самолетов, которые являются конкурентами, аналогами", - сказал он.

Министр подчеркнул, что достижение летно-технических характеристик новых самолётов требует времени, выполнение требований по летно-техническим характеристиками (ЛТХ) и цене будет постепенным, в том числе за счёт оптимизации стоимости комплектующих.

"Самолеты при их разработке сразу в летно-технические характеристики никогда не попадают. Это тоже общемировая, скажем так, история, здесь ничего нового. Но у "Объединенной авиастроительной корпорации" есть программа репрайсинга, работы с давлением на цены. И мы готовы поддерживать создание вторых, третьих, альтернативных поставщиков, чтобы создавать давление на цену отдельных комплектующих", - заявил Алиханов.

Он отметил, что по Ил-114-300 летно-технические характеристики уже достигнуты, по МС-21 и SJ работа продолжается.

Ил-114-300 - перспективный региональный самолет с максимальной вместимостью 68 пассажиров, призванный заменить советский Ан-24 на местных авиалиниях.



