Губернатор Приморья сообщил о гибели в Курской области замглавкома ВМФ РФ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Заместитель главкома ВМФ России Михаил Гудков погиб в Курской области, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и сослуживцам Михаила Гудкова, Наримана Шихалиева и всех остальных бойцов, кто погиб в Курской области", - написал Кожемяко в телеграм-канале в четверг.

"Гвардии генерал-майор, Герой России, Герой Приморья, заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ погиб, выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами. Вместе с командиром погиб его верный товарищ и наш общий друг Нариман Шихалиев", - сказано в сообщении.

В марте стало известно о назначении командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота генерал-майора Гудкова заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом РФ.