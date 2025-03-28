Заместителем главкома ВМФ РФ назначен генерал-майор Михаил Гудков

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин сообщил о назначении командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота генерал-майора Михаила Гудкова заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом РФ.

"Мною принято решение перевести вас на другую должность, повысить уровень вашей ответственности. Вы назначаетесь заместителем командующего военно-морскими силами Российской Федерации", - заявил Путин во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск".

"В зону вашей ответственности будет входить командование всей морской пехотой Военно-морского флота и всеми ракетными и артиллерийскими береговыми войсками", - сообщил президент.

Президент отметил успехи 155-й бригады морской пехоты ТОФ, назвав ее одной из лучших в Вооруженных силах РФ.

"Несмотря на то, что все морпехи показывают себя самым наилучшим образом, все подразделения нужно довести до того уровня боеготовности и эффективности, до которого вы довели 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота", - сказал президент.