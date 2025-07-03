Минобороны РФ подтвердило гибель замглавкома ВМФ Гудкова в Курской области

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в Курской области погиб заместитель главкома ВМФ РФ генерал-майор Михаил Гудков.

"2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области погиб заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом по береговым и сухопутным войскам Герой России генерал-майор Гудков Михаил Евгеньевич", - заявили в министерстве.

О гибели Гудкова ранее сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

В марте стало известно о назначении командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота генерал-майора Гудкова заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом РФ.



