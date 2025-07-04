Ограничения введены в аэропортах Самары, Ярославля и Казани

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Аэропорты Самары и Ярославля и Казани временно не обслуживают рейсы, сообщили в Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Самара (Курумоч; код ИКАО: UWWW); Ярославль (Туношна; UUDL)", - написал в своем телеграм-канале представитель агентства Артем Кореняко.

Позже он проинформировал об аналогичных ограничениях в аэропорту Казани.

Ранее приостановил работу саратовский аэропорт.