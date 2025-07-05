Путин в воскресенье примет участие в формате видеоконференцсвязи в саммите БРИКС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 6 июля посетит выставку, посвященную итогам трехлетней работы Народного фронта под девизом "Все для Победы!", а также примет участие в церемонии вручения премий за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов, сообщает пресс-служба Кремля.

Далее в этот день, по сообщению пресс-службы, Путин примет участие в формате видеоконференцсвязи в главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС, который проводится под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро.

В ходе заседания, посвященного теме мира и безопасности, реформе глобального управления, лидеры обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества в БРИКС в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, обменяются мнениями по наиболее острым вопросам международной повестки дня. По завершении планируется принятие итоговой декларации, говорится в сообщении.