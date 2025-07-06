Путин по видеосвязи примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС в Бразилии

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в воскресенье в формате видеоконференцсвязи примет участие в главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС, который проводится под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе главного пленарного заседания, посвященного теме мира и безопасности, реформе глобального управления, лидеры обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества в БРИКС в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, обменяются мнениями по наиболее острым вопросам международной повестки дня. По завершении планируется принятие итоговой декларации, говорится в сообщении.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков объяснил журналистам, что подобный формат участия Путина "связан с определенными сложностями в контексте требований МУС (Международный уголовный суд - ИФ)". По словам Ушакова, "в данном контексте бразильское правительство не могло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этом заседании".

В 2023 году МУС выдал международный ордер на арест Путина.

По аналогичной причине Путин по видеосвязи участвовал в саммите БРИКС в 2023 году, который проходил в ЮАР. Эта страна также является членом МУС.

В 2024 году в Бразилии проходил саммит G20. Тогда Путин заявил, что сам не поедет на это мероприятие, чтобы не препятствовать его проведению. "Мы же понимаем, что происходит вокруг России. И я понимаю. У меня с президентом Лулой (президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - ИФ) прекрасные дружеские отношения. Ну, что же я специально туда приеду, чтобы, значит, нарушить нормальную работу этого форума?" - сказал он.

Российскую делегацию на саммите БРИКС в Бразилии возглавляет глава МИД Сергей Лавров.

В воскресенье Путин также посетит выставку, посвященную итогам трехлетней работы Народного фронта под девизом "Все для Победы!", сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, по сообщению пресс-службы, Путин примет участие в церемонии вручения премий за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов.