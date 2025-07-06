Дума рассмотрит законопроект для борьбы с выводом денег через счет мобильного телефона

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Госдума рассмотрит законопроект, направленный на противодействие мошенничеству на основе вывода денег через пополнение баланса мобильного телефона, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроекта, которым вводится обязанность операторов сотовой связи прекратить возврат абоненту внесённых в качестве аванса денежных средств, если у правоохранительных органов возникнут подозрения, что они были получены в результате преступных действий", - написал Володин в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он отметил, что "это позволит пресекать совершение краж, а также будет способствовать оперативному возмещению причинённого ущерба потерпевшим".

Инициатива связана с тем, что одной из мошеннических схем сегодня является вывод денег через пополнение баланса мобильного телефона с целью дальнейшего обналичивания или перевода на другие счета.

В целом, по словам председателя палаты парламента РФ, "каждое третье преступление сегодня совершается в цифровой среде, более 80% из них - дистанционные хищения".

Володин отметил, что Госдума продолжит работу по противодействию кибермошенничеству. "Это - наш приоритет", - подчеркнул он.