Поиск

Дума рассмотрит законопроект для борьбы с выводом денег через счет мобильного телефона

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Госдума рассмотрит законопроект, направленный на противодействие мошенничеству на основе вывода денег через пополнение баланса мобильного телефона, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроекта, которым вводится обязанность операторов сотовой связи прекратить возврат абоненту внесённых в качестве аванса денежных средств, если у правоохранительных органов возникнут подозрения, что они были получены в результате преступных действий", - написал Володин в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он отметил, что "это позволит пресекать совершение краж, а также будет способствовать оперативному возмещению причинённого ущерба потерпевшим".

Инициатива связана с тем, что одной из мошеннических схем сегодня является вывод денег через пополнение баланса мобильного телефона с целью дальнейшего обналичивания или перевода на другие счета.

В целом, по словам председателя палаты парламента РФ, "каждое третье преступление сегодня совершается в цифровой среде, более 80% из них - дистанционные хищения".

Володин отметил, что Госдума продолжит работу по противодействию кибермошенничеству. "Это - наш приоритет", - подчеркнул он.

Госдума Вячеслав Володин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На территории ДНР и Запорожской области создан заповедник

За ночь над регионами России нейтрализованы 120 дронов ВСУ

Возгорание произошло в ТЦ "Метрополис" в Москве

Минобороны РФ заявило об уничтожении 48 дронов ВСУ над российскими регионами

Зюганов переизбран председателем ЦК КПРФ

Зюганов переизбран председателем ЦК КПРФ

Что произошло за день: суббота, 5 июля

Аэропорт "Пулково" снял ограничения на прием и выпуск рейсов

Петербургский аэропорт "Пулково" временно закрыт

"Шереметьево" возобновило отправку рейсов

Разлив мазута в Керченском проливе

Демонтаж защитного вала стартовал на побережье Анапы

Демонтаж защитного вала стартовал на побережье Анапы
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2298 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6681 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });