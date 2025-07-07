Шохин заявил, что бизнес ждет от ЦБ в июле снижения ставки до 18%

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Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в июле ждет от Банка России более существенного шага по снижению ставки, чем в июне - сразу на 200 базисных пунктов, до 18% с нынешних 20%, заявил "Интерфаксу" президент объединения Александр Шохин.

"Ждем 18%. Смысла (снижать - ИФ) по одному процентному пункту никакого нет, на самом деле. Либо надо рискнуть и посмотреть, как это повлияет на деловую активность, инфляцию и так далее", - сказал он в кулуарах выставки "Иннопром-2025".

Шохин напомнил, что ранее РСПП давал прогноз по желательному снижению ставки ЦБ до 18% к сентябрю. С учетом того, что в августе наступает отпускной сезон, решение по снижению "ключа" целесообразно было бы принять уже в июле.

В июне ЦБ снизил ставку с 21% до 20%, при этом вариант шага в 50 б.п. на заседании совета директоров также обсуждался. Очередное заседание совета директоров ЦБ состоится 25 июля.

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на прошлой неделе говорил журналистам, что ЦБ в июле будет рассматривать варианты снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов и более, шага меньше, чем в июне, "на столе" не будет.